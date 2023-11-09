За пограбування АЗС та крадіжки хмільничанина засудили до 7 років позбавлення волі

Злочин стався 5 серпня цього року в м. Хмільник на одній із місцевих автозаправок. 21-річного грабіжника працівники поліції затримали відразу неподалік місця злочину.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що обвинувачений вночі 6 серпня зайшов до приміщення автозаправки у м. Хмільник. Зловмисник зібрав в пакет товари з прилавків та, аби відвернути увагу касирки, замовив приготування страви. Коли працівниця почала виконувати замовлення, засуджений втік.

Касирка відразу звернулась до поліції за допомогою, що дало змогу оперативно затримати підозрюваного.

Також слідчі довели причетність засудженого ще до двох крадіжок, які він вчинив напередодні затримання.

Хмільницький міськрайонний суд визнав чоловіка винним у вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 4 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України й засудив до 7 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області