Завдав тілесних ушкоджень поліцейському під час виконання ним службових обов’язків — підозрюваного молодика взято під варту (ВІДЕО, ФОТО)

Розглянувши клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області 22.06.2021 року виніс ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави 22-річному чоловіку, який підозрюється в насильстві щодо працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 345 КК України).

За інформацією керівника окружної прокуратури Катерини Шевцової, досудовим розслідуванням встановлено, що вночі 20 червня четверо молодиків підійшли до службового автомобіля поліцейських, які в цей час були на виклику та виконували службові обов’язки.

Один з молодиків, який раніше притягався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок, щоб похизуватися перед знайомими і нібито для того, щоб сфотографуватися, заліз на службовий автомобіль поліцейських, внаслідок чого пошкодив його. Почувши гуркіт, поліцейські підійшли до авто і побачили пошкодження. Правопорушник почав тікати, проте один із поліцейських наздогнав його та повів до автомобіля, щоб оформити відповідні матеріали. Молодик наніс поліцейському удар в обличчя, чим завдав співробітнику правоохоронного органу тілесних ушкоджень середньої тяжкості, а потім втік з місця події.

За декілька годин молодика затримано в порядку ст. 208 КПК України, а 21 червня повідомлено про підозру.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури