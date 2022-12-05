НАБУ задержало одесских миллионеров Кауфмана и Грановского: установили контроль над мэрией

Крупного бизнесмена Бориса Кауфмана и его бизнес-партнера Александра Грановского, которым принадлежит одесский аэропорт и ряд гостиниц, задержали детективы НАБУ.

Об этом «Думской» сообщил источник в мэрии города, где сегодня проходят следственные действия.

Вместе с ними задержали еще одного человека.

По информации пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, САП и НАБУ разоблачили «преступную организацию, которая взяла под контроль Одесский городской совет и бюджет города».

«5 декабря 2022 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ задержали трех человек по подозрению в создании преступной организации, которая контролировала должностных лиц Одесского городского совета, и совершении других коррупционных преступлений. Предварительная правовая квалификация по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 369 УК Украины», — отмечается в сообщении.

Следствие установило, что с осени 2021 года участники преступной организации контролировали вопросы застройки в Одессе, средства местного бюджета, а также деятельность коммунальных предприятий и их взаимодействие с частным сектором рынка.

«Фактически преступная организация держала под контролем все значительные бюджетные расходы Одессы и согласовывала основные вопросы повестки дня сессий Одесского городского совета. Для реализации преступных действий лица наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, которые и обеспечивали принятие нужных решений органом местного самоуправления», — отмечают в САП.

Сегодня разоблачены два организатора преступной схемы (по информации «Думской», Кауфман и Грановский) и их доверенное лицо. Сейчас устанавливаются другие причастные к деятельности этой преступной организации.