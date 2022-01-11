19-річний хлопець задушив дядька за знущання над бабусею

Прокурори Новоград-Волинської окружної прокуратури забезпечили участь у розгляді клопотання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою жителю міста Києва, підозрюваному у скоєнні умисного вбивства (ч.1 ст.115 КК України).

Новоград-Волинський міськрайонний суд погодився з позицією прокурорів, взявши підозрюваного під варту без права внесення грошової застави.

Слідством встановлено, що злочин скоїв 19-річний учень професійного училища, житель Києва, у ніч із 5 на 6 січня, близько першої години, який гостював у своєї бабусі, що мешкає у селищі міського типу Новоград-Волинського району. За попередніми даними, проживаючи разом із матір’ю (бабусею підозрюваного), 49-річний потерпілий постійно знущався над 73-річною жінкою, ображав лайливими словами, погрожував, фактично проживав за рахунок її пенсії.

Захистити бабусю онук вирішив у такий жорстокий спосіб, позбавивши життя кривдника, навіть заздалегідь викопав неподалік будинку, у лісосмузі, яму. Дочекавшись, коли рідний дядько прийде з гулянок, скоїв вбивство, накинувши йому мотузку на шию. Переконавшись у смерті, мав намір віднести тіло до лісосмуги.

Рідні намагалися приховати насильницьку смерть, підготувавши поспішні похорони, однак правоохоронці, дослідивши обставини, констатували скоєння вбивства.

Досудове розслідування, за процесуального керівництва Новоград-Волинської окружної прокуратури, проводить Новоград-Волинський райвідділ поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури