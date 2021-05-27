19-річного ґвалтівника засуджено до 10 років ув’язнення за скоєння статевого злочину щодо 13-річної дівчинки

За принципової позиції ювенальних прокурорів Роздільнянської окружної прокуратури 19-річного мешканця Роздільнянського району судом визнано винним у зґвалтуванні малолітньої.

За принципової позиції ювенальних прокурорів Роздільнянської окружної прокуратури 19-річного мешканця Роздільнянського району судом визнано винним у зґвалтуванні малолітньої.

Вироком Роздільнянського районного суду зловмисника засуджено до 10 років позбавлення волі (ч. 4 ст. 152 КК України).

Слідством встановлено, що з липня по вересень минулого року, молодик, перебуваючи в будинку батьків своєї цивільної дружини та потерпілої, неодноразово вчиняв дії сексуального характеру стосовно 13-річної сестри своєї дружини.

При цьому парубок словесно погрожував потерпілій, що у разі відмови вступити з ним у статеві зносини, він розповість її родині про те, що вона йому симпатизує.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури