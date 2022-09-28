Збитки понад ₴1,8 млн. під час закупівлі програмного забезпечення – підозрюється ексзаступник міністра охорони здоров’я

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому заступнику Міністра охорони здоров’я за фактом неналежного виконання своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, Міністерство охорони здоров’я України в особі підозрюваного, який на той момент виконував обов’язки Міністра, уклало з товариством з обмеженою відповідальністю договір закупівлі медичного програмного забезпечення реєстру живих донорів гемопоетичних стовбурових клітин.

У подальшому, підозрюваний, неналежно виконуючи свої посадові обов’язки, прийняв програмне забезпечення згідно з актом прийому – передачі та провів розрахунки з продавцем.

Проте, вказане програмне забезпечення фактично не було поставлено, а відтак державному бюджету заподіяно збитки в сумі понад 1,8 млн грн.

Досудове розслідування здійснюється слідчими теруправління ДБР, розташованого у м. Києві за оперативного супроводу ДКІБ СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура