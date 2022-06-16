19-річного «підприємця» судитимуть за смертельне отруєння трьох людей сурогатним алкоголем

Вознесенською окружною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 19-річного жителя міста Южноукраїнська за фактом збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, що становить загрозу для життя і здоров’я людей та призвело до отруєння і смерті осіб (ч. 3 ст. 204 КК України).

Встановлено, що наприкінці 2021 року зловмисник, не являючись суб’єктом підприємницької діяльності та не маючи дозволу (ліцензії) для оптового продажу або роздрібної торгівлі алкогольною продукцією, через мережу «Інтернет» у невстановленого виробника придбав спиртовий концентрат (метанольний розчин).

У березні 2022 року, в період дії заборони на продаж алкогольних напоїв через військовий стан, зазначену продукцію він реалізував мешканцям міста Южноукраїнська.

В результаті злочинних дій обвинуваченого 8 осіб отримали отруєння метанолом, з яких троє, в тому числі дві 18-річні дівчини, померли наступного дня після вживання «фальсифікату».

Обвинувачений перебуває під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення.

За інформацією Вознесенської окружної прокуратури