За серію (!) підпалів у центрі Львова 19-річний зловмисник відбувся… іспитовим строком
Богдан Волобуєв намагався підпалити корпус ЛНУ, електрощитову, ресторани та фонтан із Нептуном
Галицький районний суд виніс вирок 19-річному Богдану Волобуєву, який нетверезим вчинив низку підпалів у центрі Львова. Суд призначив йому два роки іспитового терміну.
Після цих невдалих спроб він підпалив квіткову композицію вартістю 10 тис. грн біля входу в ресторан «Чібо» на вул. Театральній, яка згоріла вщент. Також спалахнув банер, розташований поруч.
Потім він пішов на пл. Ринок, де так само намагався спалити банер довкола фонтану з фігурою Нептуна, та декорації ресторану «Вуйко Сем» на вул. Братів Рогатинців. Внаслідок пожежі згоріла тераса ресторану вартістю 80 тис. грн. Після серії підпалів його затримала поліція.
У суді Богдан Волобуєв свою провину визнав і відмовився від розгляду справи. Суддя Ольга Павлюк визнала його винним за ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна) та ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) ККУ та призначила 4 роки позбавлення волі. Однак суд звільнив його від відбування покарання, замінивши увʼязнення та 2 роки іспитового терміну.
Крім цього він має сплатити 14,7 тис. грн судових витрат, а також відшкодувати власнику ресторану «Чібо» 11,8 тис. грн матеріальної і 15 тис. грн моральної шкоди. Цей вирок можна оскаржити в апеляції. // ZAXID.NET