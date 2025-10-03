19-річний одесит привласнив три мопеди, два з яких спалив (фото)
Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує позбавлення волі.
Двоколісники, запарковані власниками у дворах багатоповерхівок у Київському районі Одеси та селі Лиманка Одеського району, зловмисник привласнив протягом кількох днів у комендантську годину, за порушення якої законодавством досі не передбачена відповідальність.
Молодик відкочував мопеди у тихе місце, де знімав із них обтічники, щоб дістатися до проводів і завести, а потім катався. Накатавшись, один транспортний засіб, що належав 21-річному одеситу, правопорушник віддав приятелю, який розібрав його. Два інших двоколісника, належних 18-річному одеситу й 23-річному жителю Лиманки, зловмисник спалив на околиці Одеси задля приховування злочинів.
Своїми протиправними діями він завдав потерпілим загалом понад 56 тисяч гривень матеріальної шкоди.
Під час слідчо-оперативних заходів, що проводилися під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси та Чорноморської окружної прокуратури, співробітники відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 та відділу поліції № 1 ОРУП № 2 встановили правопорушника. Він зізнався у скоєному.
Вилучивши речові докази, слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч.ч. 1, 2 ст. 289 Кримінального кодексу України, а саме в незаконному заволодінні транспортним засобом, зокрема повторно, та ч. 2 ст. 194 ККУ, тобто в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу.
Досудове розслідування щодо злочину, скоєного в Лиманці, слідчі вже завершили і скерували обвинувальний акт до суду. За фактами злочинів, скоєних в Одесі, досудове розслідування ще триває.
Максимальне покарання, яке загрожує молодикові, – 10 років позбавлення волі.
Одеське районне управління поліції № 1Tweet