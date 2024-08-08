19-річний житель Вінниччини у волонтерському центрі викрав із жіночої сумки понад 30 тисяч гривень

Злочин стався у Хмільницькому районі. 19-річний місцевий житель здійснив крадіжку грошових коштів та втік з місця події. Тепер зловмисник ризикує провести за ґратами до восьми років ув’язнення.

До поліції із повідомленням про правопорушення звернулась 42-річна жителька м. Козятин. Жінка повідомила, що під час перебування у волонтерському центрі у неї із сумки зникли гроші.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу встановили особу, причетну до крадіжки. Ним виявився 19-річний місцевий житель. У скоєному правопорушенні фігурант зізнався. Викрадені грошові кошти чоловік встиг витратив на власний розсуд.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). За такий злочин передбачено покарання – до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області