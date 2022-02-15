₴2,6 млн. за сприяння у виділенні землі – судитимуть голову ОТГ, депутата та посередників

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб за фактом шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 2 ст.15, ч. 2,4 ст. 190 КК України).

Розслідуванням встановлено, що голова однієї з об’єднаних територіальних громад Київщини, депутат районної ради та двоє посередників запевнили громадянина, що можуть допомогти вирішити питання з виділенням земельної ділянки під ведення особистого селянського господарства, а в подальшому змінити її цільове призначення на землі промислового виробництва. Насправді фактично робити цього вони не збиралися.

Під час першої зустрічі з потерпілим обвинувачені повідомили йому, що їх послуги будуть коштувати 2,6 млн грн. Отримати цю суму вони мали намір частинами – 280 тис грн, 800 тис грн та 1,6 млн грн.

У травні 2021 року під час одержання посередником другої частини коштів у сумі 800 тис грн правоохоронці затримали їх в порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчим управлінням ГУ Нацполіції у Київській області за оперативного супроводу Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Київської обласної прокуратури