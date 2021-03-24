Полиция разыскала иностранца-уголовника, который изнасиловал девушку в Запорожье

Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый гражданин Азербайджана. На его счету ряд изнасилований, а также грабежи и разбои.

Напомним, 19 июня 2020 в Коммунарский отделение полиции (ныне отдела полиции №4) ГУНП в Запорожской области с заявлением об изнасиловании обратилась 20-летняя местная жительница. Как сообщила заявительница, противоправные действия в отношении нее были совершены неизвестным ей ранее мужем. Кроме того установлено, что злоумышленник завладел золотыми украшениями и мобильным телефоном потерпевшей.

По указанным фактам следователи, по процессуального руководства местной прокуратуры, открыли уголовное производство.

Как сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области, в первую очередь было получено видеозаписи с камер наблюдения, составлен композиционный и психологический портрет нападающего. По результатам указанных мероприятий, сделан вывод, что фигурант не является местным жителем и находился на территории города Запорожье временно. Также правоохранители выяснили, что злоумышленник продал мобильный телефон потерпевшей на одном из рынков областного центра. В дальнейшем гаджет перепродали в другой город Украины, однако полицейские установили его местонахождение и изъяли как вещественное доказательство.

Сравнивая обстоятельства похожих преступлений, которые имели место в разных уголках страны, внимание правоохранителей привлек гражданин, которого разыскивала полиция за совершение ряда уголовных преступлений. Мужчина имел сходство с фотоизображением подозреваемого в изнасиловании. Кроме того, оперативники отметили, что все преступления объединял характерный «почерк» совершения. Жертвами злоумышленника обычно становились случайные знакомые, которым он подмешивал в спиртные напитки психотропные вещества. После чего совершал свои преступные намерения, пользуясь их беспомощным состоянием.

Благодаря взаимодействию сотрудников управления уголовного розыска и следственных подразделений ГУНП в Запорожской области, с коллегами из других областей, местонахождение преступника было установлено.

11 марта текущего года злоумышленник задержан, во время совершения им очередного тяжкого преступления.

Им оказался 47-летний гражданин Республики Азербайджан. Установлено, что на счету мужчины ряд преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности, а также грабежи и разбои, которые имели место во всех уголках Украины. Сейчас фигурант находится в следственном изоляторе за совершение разбойного нападения на территории Киевской области.

На основании собранных в уголовном производстве доказательств, показаний потерпевших и свидетелей, злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 152 (Изнасилование) и ч.1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается. // Актуально