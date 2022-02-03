$2 тис. хабаря правоохоронцям: суд виправдав мера Старого Самбора

Слідство заявляло, що за 2 тис. доларів Ігор Трухим хотів закрити кримінальне провадження

Пустомитівський районний суд Львівщини визнав невинуватим мера Старого Самбора Ігоря Трухима у дачі 2 тис. доларів хабара правоохоронцям за закриття кримінального провадження щодо придбання мерією сміттєвоза. Згідно з вироком суду, поліцейські самі провокували його дати хабар.

Як вказано у вироку суду, Ігоря Трухима обвинувачували у тому, що у грудні 2017 року він дав 2 тис. доларів хабара начальнику міжрайонного відділу №1 УЗЕ у Львівській області та оперуповноваженому цього відділу. Гроші мер передав начебто для закриття кримінальної справи щодо підробки документів при закупівлі міськрадою сміттєвоза.

У суді Ігор Трухим свою вину не визнав. Він розповів, що у 2016 році міськрада придбала сміттєзбиральний автомобіль, який одразу ввели в експлуатацію. У квітні 2017 року з ініціативи УЗЕ (управління захисту економіки) Львівщини розпочали досудове розслідування через службове підроблення при придбанні цього авто та нього наклали арешт. У червні у нього вдома та в міськраді провели обшуки. За словами Ігоря Трухима, «під час обшуків нічого суттєвого не виявили та в подальшому не встановлено будь-яких порушень при закупівлі сміттєвоза, і такі порушення не встановлені й до тепер».

Наприкінці листопада 2017 року, за словами Ігоря Трухима, до нього в кабінет прийшов оперуповноважений УЗЕ та почав спонукати дати хабар за «позитивне вирішення питання». Спочатку звучала сума 5 тис. доларів, а коли Трухим відмовився, то правоохоронець зменшив її до 2 тис. доларів.

Через кілька днів оперуповноважений запропонував Ігорю Трухиму зустрітись на заправці на виїзді з міста. Трухим стверджує, що приїхав, бо йому треба було вирішити питання повернення сміттєвоза. Під час розмови оперуповноважений «продовжував наголошувати на тяжкості злочину, намагався нав`язати йому думку, що його хочуть «підставити», переводив розмову на тему виборів в ОТГ та пояснив, що його виборам в мери може завадити притягнення його до кримінальної відповідальності». Під час розмов Ігор Трухим неодноразово заявляв, що його совість чиста і він не вчиняв кримінального правопорушення.

Ще через кілька днів оперуповноважений призначив зустріч у ресторані «Соняхи», на яку прийшов із своїм керівником. Начальник міжрайонного відділу №1 УЗЕ казав, що «вони багато що можуть допомогти», ставив йому питання про те, «які способи є вдячності», та заявив, що хоче почути, в який спосіб він хоче віддячитись, і тоді вони про щось зможуть говорити. Правоохоронці вимагали у нього 2 тис. доларів.

Як вказано у вироку суду, після цього, перебуваючи у подавленому психо-емоційному стані, Ігор Трухим діяв спонтанно. Він позичив 2 тис. доларів та передав правоохоронцям у ресторані «Соняхи» у грудні 2017 року. Ігор Трухим думав, що усуває перешкоди для своєї роботи, які штучно створили правоохоронці. У вироку вказано, що «передаючи гроші він вважав, що вони будуть витрачені працівниками поліції на придбання необхідної техніки, оскільки знав про неналежне фінансування поліції».

Дослідивши матеріали справи, зокрема аудіо- та відеозаписи, протокол суд дійшов висновку, що оперуповноважений та його керівник не тільки були ініціаторами зустрічей з Ігорем Трухимом, а й всіляко провокували його до дачі хабара.

Суд вважає, що прокурором не спростовані доводи захисту та обвинуваченого про здійснення щодо нього провокації.

Суддя Микола Кіпчарський, аналізуючи матеріли справи, дійшов висновку, що Ігор Трухим є невинуватим. Справу щодо нього закрили, а його виправдали через недоведеність вини. На вирок ще може бути подана апеляція.

Щодо кримінального провадження, порушеного за фактом придбання сміттєвоза, у вироку вказано, що на початку 2019 року автомобіль повернули громаді, а в тому кримінальному провадженню нікому не оголошена підозра. // Zaxid.net