20 000 Євро за незаконне переправлення до Угорщини – підозрюється мешканець Золочева
За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру 39-річному мешканцю Золочева. Йому інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).
За даними слідства, підозрюваний під час дії воєнного стану організував схему незаконного перетину держкордону військовозобов’язаним до Угорщини.
Для цього він при зустрічі з чоловіком повідомив, що організує доїзд до пункту пропуску. Після чого у супроводі іншої особи, «клієнт» перетне кордон України.
Ціна такої послуги становила 20 000 Євро.
Фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України під час отримання заявлених коштів.
Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідчі дії тривають. Встановлюються всі причетні до вчинення злочину особи.
Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ НП у Львівській області за оперативного супроводу Управління міграційної поліції ГУ НП у Львівській області та Департаменту військової контррозвідки СБУ.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури