20 000 Євро за незаконне переправлення до Угорщини – підозрюється мешканець Золочева

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру 39-річному мешканцю Золочева. Йому інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, підозрюваний під час дії воєнного стану організував схему незаконного перетину держкордону військовозобов’язаним до Угорщини.

Для цього він при зустрічі з чоловіком повідомив, що організує доїзд до пункту пропуску. Після чого у супроводі іншої особи, «клієнт» перетне кордон України.

Ціна такої послуги становила 20 000 Євро.

Фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України під час отримання заявлених коштів.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають. Встановлюються всі причетні до вчинення злочину особи.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ НП у Львівській області за оперативного супроводу Управління міграційної поліції ГУ НП у Львівській області та Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури