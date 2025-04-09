20-річний житель Золотоніського району привласнив гроші під приводом збору коштів для потреб військових

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно 20-річного жителя с. Митлашівка Золотоніського району за фактом шахрайських дій під приводом збору коштів для потреб військових (ч. 1 ст. 190 КК України).

Розслідуванням установлено, що у вересні 2023 року зловмисник, використовуючи вигадане ім’я в мережі «Телеграм», шляхом обману та під приводом збору коштів для військових потреб, просив 34-річного чоловіка скинути грошові кошти на банківську картку своєї співмешканки, завідомо не маючи наміру використати їх для підтримки Збройних Сил України або інших військових формувань.

У подальшому потерпілий, будучи введеним в оману, перерахував на банківську картку співмешканки шахрая грошові кошти в сумі 4510 гривень, якими зловмисник заволодів та розпорядився на власний розсуд.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали дізнавачі СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Довідково: санкція ч. 1 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або пробаційний нагляд на строк до трьох років, або обмеження волі на той самий строк.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури