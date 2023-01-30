₴20 тис. за фальсифікацію висновку меддосліджень – у Миколаєві судитимуть медпрацівника-хабарника

Нині обвинувальний акт слідчі та прокурори скерували до суду для прийняття законного рішення. За скоєне обвинуваченому загрожує до чотирьох років ув’язнення.

Викрили протиправну діяльність 32-річного медпрацівника співробітники управління стратегічних розслідувань разом зі слідчими слідчого управління ГУНП в Миколаївській області.

Тоді ж правоохоронці затримали фігуранта після безпосереднього отримання неправомірної вигоди у сумі 20 тисяч гривень.

У ході досудового розслідування слідчі встановили, що грошову винагороду працівник медзакладу отримав за вирішення питання про внесення завідомо неправдивих даних у висновок про проходження лабораторного дослідження громадянином на вміст наркотичних засобів.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури слідчі оголосили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 368 КК України «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою».

Наразі слідчі закінчили розслідування та направили кримінальне провадження до прокуратури, яка скерувала обвинувальний акт до суду для розгляду по суті.

Відповідно до санкції інкримінованої статті зловмиснику загрожує до до чотирьох років позбавленням волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області