$2000 за сприяння в пом’якшенні покарання – судитимуть заступника начальника відділу поліції на Одещині (ФОТО)

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника відділу поліції з превентивної діяльності одного з райвідділів поліції Одещини за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Слідством встановлено, що правоохоронець одержав від громадянина, який підозрюється у незаконному посіві та вирощуванні коноплі, 2000 доларів США хабара. За ці кошти поліцейський обіцяв вплинути на слідчого щодо пом’якшення кваліфікації злочину та у подальшому узгодити з представником судової влади покарання у вигляді штрафу, замість арешту або обмеження волі.

Правоохоронці затримали заступника начальника відділу поліції «на гарячому» одразу після одержання неправомірних коштів поряд з його місцем роботи.

Наразі поліцейський звільнений з правоохоронних органів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ТУ ДБР у Миколаєві за оперативного супроводу співробітників Одеського управління ДВБ НП та УСБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури