$2000 за «вирішення питання» – судитимуть слідчого районного управління поліції

Прокурорами Хмельницької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно старшого слідчого спеціальної поліції за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з її вимаганням, вчинене повторно (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Встановлено, що слідчий, зловживаючи службовим становищем, вимагав у матері підозрюваного у кримінальному провадженні неправомірну вигоду у розмірі 2 тис доларів США.

За цю суму він пообіцяв вирішити питання щодо не накладення арешту на належну її сину частку квартири, в якій жінка проживала, а також посприяти у її відчуженні задля уникнення подальшої конфіскації у разі засудження сина.

Його затримано у березні цього року після одержання другої частини неправомірної вигоди.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Територіального управління ДБР у місті Хмельницькому за оперативного супроводу співробітників Хмельницького управління ДВБ НП України.

Довідково: санкція ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури