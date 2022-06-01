21-річного здолбунівчанина взято під варту за замах на вбивство  

Запобіжний захід обрали 30 травня у Здолбунівському районному суді.

Нагадаємо, 25 травня, близько 16 години на вулиці Вілли-3 міста Здолбунів біля будинку 29-річного місцевого жителя невідомий гострим предметом наніс йому один удар.

За результатами розшукових заходів працівники карного розшуку вийшли на слід зловмисника. Ним виявився 21-річний житель Здолбунова.

Слідчі відділення поліції №6 (м. Здолбунів) Рівненського РУП за процесуального керівництва Здолбунівської окружної прокуратури 26 травня повідомили йому про підозру за фактом замаху на умисне вбивство за частиною 2 статті 15, частини1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб.

Відповідно до санкції статті 21-річному зловмиснику може загрожувати позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Затриманий свою причетність до скоєного заперечує та не співпрацює із органами досудового розслідування.

Відділ комунікації поліції Рівненської області