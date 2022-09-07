У Києві чоловік перевозив у авто арсенал зброї та боєприпасів (фото)

У ході огляду транспортного засобу слідчо-оперативна група виявила та вилучила два корпуси гранати Ф-1, понад 200 патронів різного калібру, пістолет Макарова, гвинтівку Мосіна та автомат Калашникова. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Під час патрулювання Шевченківського району столиці екіпаж полку поліції особливого призначення №1 зупинили автівку. При перевірці документів у водія та огляді багажного відділення виявили арсенал зброї та боєприпасів. На місце негайно прибула слідчо-оперативна для документування правопорушення.

Як розповів начальник відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Андрій Сланіна, 63-річного мешканця Київської області затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«У ході огляду транспортного засобу ми виявили та вилучили два корпуси гранати Ф-1, понад 200 патронів різного калібру, пістолет Макарова, гвинтівку Мосіна та автомат Калашникова. Крім того, під час невідкладного обшуку за місцем мешкання фігуранта ми виявили та вилучили 160 набоїв різного калібру, сигнальну міну, запал до противотанкової акумулятивний міни, три гранати Ф-1, шість запалів до гранат, десять зарядів для гранатометів. Всі заборонені предмети направлені на проведення відповідних експертних досліджень».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Відділ комунікації поліції Києва