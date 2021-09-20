В Херсоні поліцейські склали протокол на жінку, яка кривдила бабусю співмешканця

В Херсоні у поліцію зателефонували жителі однієї з багатоповерхівок у мікрорайоні Корабел. Люди повідомили, що по вул.Шенгелія біля під’їзду сидить літня жінка босоніж, нічого не може пояснити. За вказаною адресою прибули працівники сектору протидії домашньому насильству ГУНП.

Поліцейські поспілкувалися з 90-річною жінкою. Вона розповіла, що кілька місяців тому до неї у квартиру переїхав онук зі своєю 32-річною дружиною, з того часу невістка ображає господарку. Зі слів потерпілої, онук з дружиною постійно сваряться. Бабуся намагається припинити конфлікти, в результаті чого невістка кричить на неї. Літня жінка не витримує такого ставлення і йде з квартири. Цього разу під час чергового конфлікту вона пішла з дому навіть без взуття.

Працівники поліції поспілкувалися з кривдницею і та пояснила, що у неї конфлікти лише з чоловіком і бабусю вона не чіпає. З жінкою поліцейські провели профілактичну бесіду, склали протокол за вчинення домашнього насильства та винесли їй терміновий заборонний припис, що передбачає заборону спілкування у будь-який спосіб з постраждалою особою. Після чого літня жінка змогла повернутися у своє помешкання. Поліцейські порадили їй одразу телефонувати на «102» у випадку повторення ситуації, тоді у відношенні кривдниці будуть застосовані більш суворі методи впливу.

Відділ комунікації поліції Херсонської області