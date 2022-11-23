Шахрайство на зборі коштів для ЗСУ – підозрюється мешканець Кривого Рогу

За процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури повідомлено про підозру 20-річному мешканцю Кривого Рогу за фактом шахрайства (ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, у вересні 2022 року чоловік, створивши фейковий акаунт начальника військової адміністрації міста Кривого Рогу в месенджері Telegram, розмістив пост з оголошенням про збір грошової допомоги на потреби ЗСУ, тероборони та вказав номер своєї банківської картки. Таким чином, шахрай заволодів коштами, які громадяни переказували на потреби української армії.

Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання зловмисника вилучено телефон, банківська картка з доказами протиправної діяльності.

Наразі арештовано банківські рахунки підозрюваного, проводиться ряд судових експертиз, встановлюється сума збитків та кількість потерпілих.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – співробітниками Управління СБУ у Дніпропетровській області.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури