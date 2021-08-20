23-річна львів’янка виготовляла вдома амфетамін

У Львові викрили нарколабораторію, де виготовляли амфетамін. Виготовленням та збутом психотропної речовини займалася 23-річна львів’янка. Лабораторію жінка облаштувала у себе вдома.



Як повідомили у поліції Львівщини, зловмисниця замовляла та отримувала прекурсори, а у подальшому, використовуючи необхідні інгредієнти та обладнання, у себе вдома виготовляла психотропну речовину «амфетамін» та збувала її наркозалежним.

“18 серпня у межах відкритого кримінального провадження за ч.1 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України проведено обшуки за місцем проживання зловмисниці”, — йдеться в повідомленні.

Поліцейські вилучили прекурсори та обладнання для виготовлення «амфетаміну» (хімічні реактиви, розчинники, колби, скляні банки, пластикові пляшки та посуд), поліетиленові пакети із вмістом психотропної речовини «амфетамін» та наркотичного засобу «канабіс», електронні ваги, пакетики для фасування та інші речові докази.

Досудове розслідування триває. // Діло