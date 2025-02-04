23-річного жителя Одеського району підозрюють у шахрайстві відносно 14 знайомих

Молодик завдав потерпілим збитків на понад 760 тисяч гривень. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Оперативники та слідчі відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 встановили, що молодий чоловік обіцяв знайомим допомогти з вирішенням всіляких питань. Одним – як фахівець у криптовалюті вдало інвестувати їхні гроші, іншим – працевлаштувати їх у свою IT-компанію, якої насправді не мав, ще комусь – влаштувати сина у футбольну команду в Німеччині, організувати виготовлення паспорта моряка для родича, посвідки на постійне проживання дівчини-іноземки на території України, довідки про наявність родичів у сусідній країні тощо.

Утім, насправді зловмисник не мав наміру та можливостей виконати жодну з обіцянок, а лише брав на це гроші, привласнював і переставав виходити з людьми на зв’язок.

Майже за два роки у такий спосіб він ошукав 14 знайомих на загальну суму 763 707 гривень. Всі потерпілі звернулися до поліції по допомогу.

Як повідомив слідчий у справі Микита Звягінцев, зібравши достатню кількість доказів, фігуранту було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, тобто шахрайстві, вчиненому повторно у великих розмірах. Згідно з чинним законодавством, правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

Нині молодик перебуває під вартою за обвинуваченням у зловживанні впливом. Він за грошову винагороду «допомагав» військовозобовʼязаним чоловікам уникнути мобілізації шляхом впливу на посадовців ВЛК, ТЦК та СП й прикордонників. Ця справа вже скерована до суду.

Одеське районне управління поліції № 1