23-річний одесит ледь не до смерті побив перехожого

Одеські поліцейські повідомили 23-річному чоловіку про підозру у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень незнайомцю в центрі міста. Молодика взято під варту. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Подія сталась минулого тижня перед настанням комендантської години на вулиці Дерибасівській. Між двома нетверезими незнайомцями завʼязалась словесна перепалка і бійка, в ході якої 23-річний одесит вдарив 25-річного співмістянина кулаком в обличчя. Потерпілий впав на землю і втратив свідомість, а зловмисник продовжив бити його по голові. Правопорушника зупинили співробітники відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 та військовослужбовці Національної гвардії України під час спільного патрулювання центру міста.

Медики госпіталізували потерпілого з закритою черепно-мозковою травмою, переломом черепа та гематомою. Поліцейські затримали правопорушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як повідомив слідчий у справі Владислав Монастирський, зібравши достатньо доказів, фігуранту було повідомлено про підозру у спричиненні умисних тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних для життя в момент заподіяння. Згідно з санкцією ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, молодикові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі за клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 90 840 гривень, яким він не скористався. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

Одеське районне управління поліції № 1