2300 доларів за закриття кримінального провадження – у Києві затримали поліцейського

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано старшого дізнавача одного з управлінь поліції Києва на одержанні неправомірної вигоди за прийняття рішення про закриття кримінального провадження (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, 31-річний правоохоронець здійснював розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом вилучення у громадянина психотропної речовини.

Маючи умисел на власне незаконне збагачення, поліцейський запропонував чоловіку надати йому неправомірну вигоду у розмірі 2300 доларів США. За таку суму він обіцяв сприяння в отриманні експертного висновку із значно заниженою вагою психотропної речовини та подальше закриття кримінального провадження.

Під час отримання неправомірної вигоди капітана поліції затримали «на гарячому».

Наразі затриманому повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Санкція інкримінованої статті передбачає до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводження Київського міського управління ДВБ НП України.

Київська міська прокуратура