25-річного одесита затримали за хуліганство в храмі та пограбування дівчини

У нетверезому стані правопорушник впродовж кількох хвилин скоїв одразу два злочини. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Спочатку молодик забіг у храм на вулиці Пантелеймонівській, розтрощив там церковну лавку, зірвавши з вітрин усе начиння, і втік. В кількох кварталах від культової споруди, на вулиці Лейтенанта Шмідта, зловмисник помітив в руках одеситки мобільний телефон і, призупинившись, відволік її балачками, а тоді зненацька вдарив в обличчя, вихопив ґаджет й побіг далі.

Молода жінка одразу забила на сполох й вартові порядку по гарячих слідах затримали правопорушника. Викликана на місце слідчо-оперативна група задокументувала його протиправні діяння, вилучила речові докази, а потерпілій повернула її майно.

Правоохоронці встановили, що фігурант вже має судимість за вчинення пограбування. Цього разу його дії кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.4 ст.186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) та ч.1 ст.296 (хуліганство). До обрання запобіжного заходу чоловіка затримали в процесуальному порядку. За скоєне молодикові загрожує позбавлення волі на строк до десяти років», – прокоментував подію начальник відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Вячеслав Барба.

Одеське районне управління поліції № 1