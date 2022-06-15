25-річну волинянку судитимуть за умисне вбивство

Ківерцівський відділ Луцької окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення умисного вбивства 25-річною уродженкою села Залісоче Луцького району.

Слідство вважає, що увечері 20 лютого 2022 року нетвереза жінка в будинку в селі Гор’янівка під час конфлікту завдала ударів палицею та цеглиною по голові 36-річному господарю помешкання.

Потерпілий помер, жінка ж забрала з собою знаряддя злочину та втекла.

Проте невдовзі її затримали правоохоронці.

Подальшу долю обвинуваченої вирішуватиме суд.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Пресслужба обласної прокуратури