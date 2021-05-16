Столичний суд призначив покарання чоловіку за вбивство знайомої

У ході конфлікту уродженець Херсонщини задушив жінку. За скоєний злочин зловмисник найближчі дев’ять років проведе за ґратами.

Нагадаємо, подія трапилася у жовтні минулого року на вулиці Закревського у Деснянському районі столиці. Тоді до київської поліції надійшло повідомлення від перехожого, що на зупинці громадського транспорту лежить жінка з ознаками насильницької смерті.

Провівши ряд слідчих дій, правоохоронці встановили, що між 32-річним чоловіком та жінкою, 1974 року народження, виник конфлікт, у результаті якого зловмисник задушив її. Того ж дня оперативні працівники розшукали та затримали фігуранта, а слідчі оголосили йому про підозру. На час досудового розслідування уродженець Херсонщини перебував під вартою.

Згідно з висновком судово-медичного експерта, смерть потерпілої настала внаслідок механічної асфіксії.

У березні, зібравши усю необхідну доказову базу, слідчі Деснянського управління поліції направили матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.

Вироком Деснянського районного суду у місті Києві зловмиснику за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, призначено покарання у вигляді дев’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва