25-річний зловмисник на замовлення підпалив поштове відділення в Одеському районі

Чоловік діяв за вказівкою куратора, з яким познайомився в соціальній мережі під час пошуку заробітку. Окрім обіцяних 100 доларів за виконану «роботу» від замовника, порушник отримав повідомлення про підозру від слідчого поліції. Тепер йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Подія трапилася наприкінці листопада на Одещині. Тоді, пізно ввечері невідома особа підпалила вхідні двері поштового відділення, обливши легкозаймистою рідиною. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Співробітники управлінь карного розшуку та кримінального аналізу ГУНП в Одеській області, а також територіального відділення поліції спільно зі працівниками Управління СБУ в Одеській області впродовж декількох днів встановили особу зловмисника. Ним виявився 25-річний місцевий мешканець.

Чоловік, у пошуках підробітку, погодився за 100 доларів здійснити підпал відділення пошти. Він діяв за чіткими вказівками куратора, а для отримання винагороди мав зробити відеозвіт про виконану «роботу».

Під час невідкладного обшуку за місцем проживання фігуранта слідчі вилучили мобільний телефон, речі, в які він був одягнений в момент вчинення підпалу, а також інші речові докази злочинної діяльності.

Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до десяти років в’язниці.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці перевірять його на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території Одеської області та інших регіонів.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури.

Поліція Одещини закликає громадян бути свідомими та не спокушатися на «легкі гроші», адже такі дії можуть обернутися позбавленням волі.

Відділ комунікації поліції Одещини