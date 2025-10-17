У Борисполі викрито чоловіка, який за $8,5 тисяч обіцяв «вирішити питання» у ТЦК

Прокурори Бориспільської окружної прокуратури повідомили про підозру місцевому жителю в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення посадовими особами, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, фігурант вимагав у громадянки 8 500 доларів США за вплив на посадових осіб Бориспільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За цю суму він обіцяв «вирішити питання» щодо зняття з розшуку особи у базі «Оберіг» та проходження військово-лікарської комісії без участі самого військовозобов’язаного.

14 жовтня 2025 року під час зустрічі у ресторані швидкого харчування в місті Бориспіль чоловік отримав зазначену суму неправомірної вигоди, після чого був затриманий.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Бориспільського районного управління поліції ГУНП у Київській області.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Київська обласна прокуратура