ВАКС закрив провадження щодо чергової «слуги народу», яка не задекларувала майно на мільйони гривень
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила кримінальне провадження за обвинуваченням народної депутатки від фракції “Слуги народу” Анни Колісник у недостовірному декларуванні.
Про це повідомляє Центр протидії корупції.
Ще в березні перша інстанція ВАКС визнала Колісник винною у недостовірному декларуванні, але звільнила її від покарання через сплив строків давності.
За даними НАБУ, Колісник не внесла до декларації інформацію про оренду двох квартир у Києві, 1/4 частки нежитлового приміщення у Харкові та користування автівкою Cadillac. Загальна вартість цього майна перевищує 4,4 млн грн.
Під час розгляду справи Колісник зазначила, що орендовані квартири в Києві вона “забула задекларувати і це – її помилка”. Автомобіль вона не задекларувала, бо нібито не користувалась ним, а частку у нежитловому приміщенні не зазначила через те, що вважала, що відчужила його раніше”.
Нагадаємо, 14 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили Колісник про підозру у недостовірному декларуванні. За версією слідства, вона не внесла до декларації за 2020 рік відомості про оренду (володіння) двох квартир у Києві, частки у нежитловому приміщенні у Харкові та автівки. Вартість цього майна, яке мала, але не відобразила в декларації нардепка, перевищує 4,4 млн грн.
24 березня антикорупційний суд визнав Колісник винуватою і призначив їй покаранням штраф у розмірі 44 200 грн, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням функції представника влади в органах державної влади строком на 1 рік. Водночас, її звільнили від покарання у зв’язку із закінченням строків давності. Сторона захисту подала скаргу на це рішення. // LB.ua