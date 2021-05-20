На Миколаївщині оперативники та спецпідрозділ КОРД припинили «сходку смотрящих»

Отримавши інформацію про злочинне зібрання, оперативники Управління карного розшуку та спецпризначенці КОРДу провели спецоперацію з її припинення та нейтралізації можливого злочинного впливу на території регіону.

Дев’ятеро осіб прибули до м. Вознесенськ у місцеве кафе на «сходку», щоб визначити повноваження у питаннях «тероризування» підприємців і фермерів району задля змушування сплати данини. Серед них – так звані «смотрящі» за Вознесенськом та Миколаївською областю, а також інші кримінальні елементи.

Відомо, що зловмисники раніше вже були помічені у вимаганні коштів з підприємців, виконанні різних злочинів на замовлення, вибиванні неіснуючих боргів, збиранні коштів для поповнення «злодійського общака», за що деякі притягувались до відповідальності.

За результатами проведення спецоперації поліцейські вилучили зброю та набої до неї.

Наразі діям вказаних громадян надається юридична оцінка та збираються матеріали стосовно їхньої причетності до поширення злочинного впливу, організації та сприяння у проведенні злочинного зібрання.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області