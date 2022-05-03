₴27 млн. збитків територіальній громаді Чернівців – судитимуть оцінювача земельних ділянок

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури передано до суду обвинувальний акт стосовно оцінювачки земельних ділянок, яка зловживала своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

За даними слідства, у 2017 році Чернівецька міська рада звернулась за послугами до оцінювача, щоб визначити ринкову вартість належної їй земельної ділянки загальною площею понад 19 га, з метою її подальшого продажу підприємству для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель.

Діючи в інтересах суб’єкта господарювання, оцінювач значно занизила вартість землі. Ділянку було продано за понад 41 млн грн, що на 27 млн грн менше, ніж її реальна ціна. Як наслідок, територіальній громаді Чернівців завдано значних фінансових збитків.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу обласного Управління СБ України.

Чернівецька обласна прокуратура