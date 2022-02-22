27-річна одеситка втягувала жінок у заняття проституцією та утримувала місця розпусти

За процесуального керівництва прокурорів Вінницької окружної прокуратури повідомлено про підозру 27-річній жительці м. Одеси у втягненні осіб в заняття проституцією, сутенерстві, утриманні місць розпусти та у використанні завідомо підробленого документа (ч. 2 ст. 302, ч. ч. 1, 2 ст. 303, ч. 4 ст. 358 КК України).

Слідством установлено, що одеситка, не маючи будь-яких законних джерел доходів та можливостей їх отримання, неправомірним шляхом, у період з вересня 2020 року до вересня 2021 року, з метою отримання прибутку від втягнення жінок у надання секс-послуг та сутенерства, здійснювала підбір «кандидаток», які не мали постійного доходу та перебували у скрутному матеріальному становищі, у заняття проституцією на території м. Вінниці. Для реалізації свого задуму підозрювана створювала анкети на жінок та розміщувала їх в мережі «Інтернет» з пропозицією надання послуг сексуального характеру.

Крім того, коли одеситка відкривала банківський рахунок, на який перераховувалися кошти від надання секс-послуг, вона пред’явила працівникам банку паспорт, виданий на ім’я іншої особи, але зі своєю фотографією – використала завідомо підроблений документ.

У кримінальному провадженні проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин вчинення злочинів. У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованих кримінальних правопорушень перед судом, підозрюваній загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 7 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури