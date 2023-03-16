25-річного покидька судитимуть за замах на зґвалтування малолітньої у Житомирському районі

Ювенальним прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури надіслано до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом замаху на зґвалтування малолітньої особи (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 152 КК України)

За даними слідства, злочин проти статевої недоторканості у січні цього року скоїв 25-річний житель Житомирського району.

Того недільного дня, близько 16.00 год, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він зайшов у гості до знайомої родини. Коли ж застав вдома малолітню дівчинку (матір у той час вийшла до сусідів), намагався вчинити сексуальне насильство над дитиною. Потерпілій вдалося вчинити опір зловмиснику та зателефонувати родичам і попросити про допомогу.

На місце події швидко прибули родичі та поліція, які відразу затримали обвинуваченого.

З дня затримання і дотепер фігурант провадження перебуває під вартою без права внесення грошової застави.

Досудове розслідування проводило відділення №4 Житомирського райуправління поліції.

За скоєння злочинів такої категорії передбачене покарання – позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури