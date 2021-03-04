27-річний полтавчанин відповідатиме за побиття колеги у Києві

Внаслідок інциденту потерпілого госпіталізували, а правопорушник може провести за гратами до восьми років. На час слідства молодик перебуватиме під вартою.

Подія трапилась вночі на вулиці Бережанській, що в Оболонському районі столиці. До поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів, що внаслідок бійки до медичного закладу госпіталізовано 46-річного потерпілого. На місце події прибула слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції. Правоохоронці опитали ймовірних свідків.

У ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що потерпілий та його знайомий разом працювали в одній фірмі. Ввечері між ними стався конфлікт, а згодом бійка. Далі зловмисник побив опонента. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу з закритою черепно-мозковою травмою.

Співробітники поліції затримали ймовірного підозрюваного у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 27-річний полтавчанин, який раніше не судимий.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва місцевої прокуратури №5 слідчі повідомили фігуранту про підозру. На час слідства він перебуватиме під вартою. За скоєне правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва