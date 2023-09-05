27-річний одесит віддав 31 тисячу доларів знайомому, який виявився шахраєм

24-річний чоловік пообіцяв 27-річному одеситу закупити за оптовими цінами картоплю для подальшого перепродажу, взяв гроші і витратив їх на погашення своїх боргів.

Правоохоронці встановили, що молодик познайомився з потерпілим у минулому році та втерся до нього в довіру розповідями про нібито підприємницьку та волонтерську діяльність. Вирішивши ошукати чоловіка, посилаючись на ділові зв’язки, яких насправді не мав, він запропонував йому вкласти заощадженні кошти в закупівлю картоплі в західних областях України за оптовими цінами, яку потім вигідно реалізувати у продовольчих магазинах Одеси.

Протягом кількох місяців довірливий громадянин тричі передавав гроші «партнеру», втративши загалом 31000 доларів США. Весь цей час зловмисник обнадіював знайомого, що поставка бульби от-от відбудеться. Ще деякий час чоловік сподівався на повернення грошей, а потім звернувся до поліції.

Поліцейські встановили місцезнаходження правопорушника. Той зізнався, що чужі гроші витратив на власні потреби, зокрема на виплату боргових зобов’язань кредиторам.

В рамках провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, слідчі відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 зібрали достатньо доказів і повідомили фігуранту про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, тобто шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави розміром 805200 гривень.

Слідство триває.

Одеське районне управління поліції № 1