270 млн грн збитків: на Закарпатті повідомили підозру колишньому директорові кар’єру

Підозрюваний здійснював незаконний видобуток корисних копалин — андезиту без жодних на те дозвільних документів.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань поліції Закарпаття, керівництво кар’єру продовжувало здійснювати видобування андезиту, незважаючи на зупинення дії спеціального дозволу.

Відповідно до висновків експертів, сума збитків, завдана державі, становить понад 270 млн грн.

На підставі отриманих доказів слідчі слідчого управління поліції Закарпатської області повідомили одному з екскерівників кар’єру про підозру за ч. 4 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. Після проведення необхідних процесуальних заходів буде надана правова кваліфікація діям іншого фігуранта.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює спеціалізована екологічна прокуратура Закарпатської обласної прокуратури. Заходи з викриття проводилися спільно з працівниками УСБУ в Закарпатській області.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України