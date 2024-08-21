28-річну киянку судитимуть за збут психотропів у Святошинському районі

Зловмисниця «торгувала» екстазі та «Альфа – PVP». Її затримали під час збуту заборонених речовин. За скоєне жінці загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадуємо, у березні цього року правоохоронці отримали оперативну інформацію, що 28-річна місцева мешканка займається збутом психотропів. Тоді, працівники поліції задокументували факт збуту заборонених речовин та провели обшук за місцем проживання фігурантки, де вилучили пакунки з екстазі та «Альфа – PVP», які вона готувала до збуту.

Тоді, слідчі затримали збувачку у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Наразі обвинувальний акт щодо жінки слідчі скерували до суду. Їй загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва