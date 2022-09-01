$3,5 тис. «для судді» за пом’якшення вироку – затримано адвокатку

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та затримано адвокатку за фактом підбурювання громадянина до надання неправомірної вигоди судді, з подальшим привласненням цих коштів.

Слідством встановлено, що на початку 2022 року адвокат пообіцяла підзахисному, який перебував під вартою у Київському СІЗО, за 6 тис. доларів США забезпечити прийняття суддею рішення про його умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.

У січні 2022 року правоохоронці задокументували одержання адвокатом 1,5 тис. доларів США неправомірної вигоди начебто для передачі судді.

Отриманими від клієнта коштами адвокат розпорядилася на власний розсуд.

Надалі у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну арештант був переведений до виправної колонії в Житомирській області, після чого у липні 2022 року адвокат переконала його у необхідності передати їй ще 2 тис. доларів США за вирішення питання з місцевим суддею щодо пом’якшення йому вироку.

30 серпня 2022 року у ході контролю за вчинення злочину підозрювану затримали в порядку ст. 208 КПК України після отримання 2 000 дол. США, як суми неправомірної вигоди для передачі судді.

Затриманій повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 КК України, та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУ НП у місті Києві та працівниками ГУ «Д» ДЗНД СБ України.

Київська міська прокуратура