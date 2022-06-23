За привласнення та розтрату майже ₴250 тис. на ремонті адмінбудівлі на Запоріжжі судитимуть експосадовця

За процесуального керівництва Запорізької окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього голови Новомиколаївської районної ради за фактом привласнення та розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України).



За даними слідства, між районною радою та підрядником укладено договір на здійснення ремонтних робіт фасаду адмінбудівлі.

Очільник органу, користуючись своїм службовим становищем, та контролюючи процес закупівлі будівельних матеріалів, штучно завищив їх обсяг. Потім надлишок невикористаного під час ремонту матеріального ресурсу привласнив та розтратив на власний розсуд. За вказаних обставин місцевому бюджету спричинено шкоду на суму майже 250 тис грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Прокуратура Запорізької області