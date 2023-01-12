Повідомлено про підозру організатору «схеми» незаконного заволодіння нерухомістю в історичній частині Львова

Засновник товариства, на яке оформили нерухомість, є громадянином російської федерації.

Викрили злочинну схему та встановили її організаторів оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі Львівського районного управління поліції №1. Встановлено, що на підставі рішень районного суду про відшкодування матеріальної шкоди товариство отримало у свою власність два приміщення у центральній частині міста. Однак суд взагалі не розглядав такий позов і відповідно не приймав жодного рішення. Також правоохоронці встановили, що засновник товариства, на яке оформили нерухомість, є громадянином російської федерації.

Таким чином на підставі фіктивного рішення суду з комунальної власності територіальної громади Львова було незаконно відчужено приміщення у центрі Львова та завдані збитки на 3,8 млн грн.

Наразі організаторові злочинної схеми повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 2 ст. 28 ч. 4. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

За клопотанням Львівської обласної прокуратури суд наклав арешт на незаконно отримані у власність приміщення, які передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України