Жінка віддала шахраям понад ₴156 тисяч, купуючи дитяче ліжечко

Онлайн-шопінг стає дедалі популярнішим, адже дозволяє економити час. Проте за зручністю таких покупок часто ховаються серйозні ризики. 26-річна жителька Тернопільського району втратила понад 156 000 гривень, намагаючись придбати товар в інтернеті.

Як встановили правоохоронці, заявниця знайшла вигідну пропозицію на одному з сервісів онлайн-оголошень. Зв’язалася з «продавцем», який запевнив, що товар у наявності й готовий до відправки. Проте далі зловмисник запропонував продовжити спілкування у месенджері, а не через офіційний сайт.

Саме тут і була пастка. Псевдопродавець надіслав жінці покликання на фішингову сторінку, що імітувала сервіс «безпечної доставки». Перейшовши за ним, вона ввела свої персональні дані та реквізити банківської картки. Уже за кілька хвилин отримала повідомлення про повне списання коштів – понад 156 тисяч гривень.

За фактом шахрайства слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення особи зловмисника.

Поліцейські вкотре застерігають громадян:

Ніколи не переходьте за покликаннями, отриманими в месенджерах чи соціальних мережах.

Не вводьте дані банківських карток на сумнівних або незнайомих сайтах.

Ведіть листування лише на офіційних платформах онлайн-оголошень.

Користуйтеся післяплатою або перевіреними сервісами безпечної оплати.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.

Пам’ятайте: ваша пильність – найкращий захист від шахрайських пасток.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області