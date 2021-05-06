39-річного вінничанина підозрюють у викраденні великої суми грошей

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури повідомлено про підозру 39-річному жителю м. Вінниці у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України (таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно, поєднане з проникненням у житло, вчинене в особливо великих розмірах).

Слідством установлено, що правопорушник, усвідомлюючи свою протиправну діяльність, проник на територію домоволодіння, що знаходиться у м. Вінниці, після чого, реалізуючи свій злочинний умисел, з метою незаконного збагачення, шляхом розбиття металопластикового вікна, проник всередину будинку, звідки таємно скоїв крадіжку грошових коштів у сумі 28 000 євро (відповідно до довідки НБУ у перерахунок за курсом станом на момент вчинення злочину становить 942 138,40 грн) та 16 000 гривень, які знаходилися у спальній кімнаті будинку. Після цього з місця злочину зник, розпорядившись викраденим на власний розсуд, чим завдав потерпілій майнової шкоди на загальну суму 958 138,40 грн, що в понад 844 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України складає особливо великі розміри.

На цей час до суду надіслано клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії, вживаються заходи для встановлення всіх обставин події.

Згідно з ч. 5 ст. 185 КК України за інкримінований злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури