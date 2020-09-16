На Прикарпатті шахраї зняли з картки жінки більше 12 000 гривень

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайських дій, внаслідок яких у жительки Рогатинщини з банківської картки зникли гроші.

Потерпіла повідомила правоохоронцям, що на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення, де йшлося про те, що її банківська карта заблокована.

Опісля, заявниця зателефонувала за вказаним номером, де слухавку підняв «псевдо» працівник банківської установи. Під приводом розблокування банківської картки в розмові з потерпілою аферист дізнався реквізити банківської картки. І як наслідок – з картки одразу зникли всі кошти – понад 12 000 гривень.

Відомості за вказаним фактом внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство).

‼️Поліція ще раз нагадує: ніколи не поспішайте ділитися конфіденційною інформацією!

Щоб не стати жертвою шахраїв, рекомендуємо дотримуватися наступних порад:

Ніколи не приймайте ніяких рішень під час або відразу після телефонного дзвінка незнайомої людини.

Ні в якому разі не повідомляйте ніякої особистої інформації про вас і вашу банківську картку – справжні співробітники банків ніколи не дзвонять клієнтам і не питають у них пін-коди, паролі та інші конфіденційні дані!

Попросіть співрозмовника представитися із зазначенням посади. Зателефонуйте у свій банк (за офіційним номером) та з’ясуйте, чи є у них такий співробітник. А заодно переконайтесь, що з вашою картою все в порядку.

Відвідайте найближчий офіс свого банку і розкажіть про ситуацію.

Повідомте поліцію про можливий факт шахрайства.

Якщо в розмові з шахраями називались якісь імена близьких, знайомих або друзів, обов’язково зателефонуйте їм.

Ці прості правила є надійним способом уникнути шахрайських дій!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини