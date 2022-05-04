На Кіровоградщині судитимуть членів ОЗГ, які скоїли крадіжки із залізниці на ₴4 млн.

Встановлено, що у 2021 році на території Кропивницького району семеро мешканців іншої області у складі організованої злочинної групи здійснювали демонтаж деталей колії, що перебуває на балансі регіональної філії державного товариства залізничного транспорту.

Злочині дії учасників ОЗГ викрили працівники управління карного розшуку поліції Кіровоградської області.

У рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 185 (замах на крадіжку) та ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, було встановлено, що діями осіб завдано збитків на 4 млн гривень.

Наразі слідчими завершено досудове розслідування, обвинувальний акт стосовно семи підозрюваних скеровано до суду.

Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

За матеріалами слідчого управління

поліції Кіровоградської області