У Шевченківському районі столиці виявили групу крадіїв автозапчастин з гаражу

Під час проведення спеціальної поліцейської операції правоохоронці зупинили автівку, яка перебувала у розшуку. Водія та двох пасажирів затримали на місці та вилучили у них речові докази.

До чергової частини поліції Києва зателефонувала жінка та повідомила, що бачила, як невідомі під’їхали до одного із гаражів на вулиці Шпака та швидко виносять із нього речі. Аби перевірити обставини та деталі даного інциденту, оперативний черговий направив на місце наряд поліції та слідчо-оперативну групу.

Як розповів заступник начальника відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Василь Зарубенко, по місту Києву негайно була введена поліцейська спецоперація з розшуку автомобіля та затримання підозрюваних у крадіжці:

«Ми з’ясували, що троє чоловіків під’їхали до гаража та шляхом віджиму задньої стінки конструкції приміщення, зайшли всередину та викрали звідти автозапчастини. Після скоєного поїхали з місця події у невідомому напрямку. Вже через пів години оперативно-розшукових заходів ми зупинили автомобіль, який підпадав під орієнтування, затримали водія та двох пасажирів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились мешканці Києва, Житомирської та Полтавської областей. У салоні авто ми виявили та у подальшому вилучили речі, які викрали зловмисники».

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №10 фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до шести років.

Відділ комунікації поліції Києва