До 9 років ув’язненняі засуджено жителя Полтавського району за вбивство співмешканки

Прокурори Полтавської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення стосовно 37-річного жителя Полтавського району.

За заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 121 КК України), його засуджено до 9 років позбавлення волі.

Під час судового розгляду доведено, що у липні 2023 року чоловік, перебуваючи за місцем проживання у стані алкогольного сп’яніння, висловлював претензії до співмешканки щодо неналежного ведення домашнього господарства. Під час конфлікту він не менше семи разів вдарив жінку руками і ногами по голові й тілу, спричинивши тілесні ушкодження несумісні із життям. Лише наступного дня він викликав правоохоронців.

До набрання вироком законної сили чоловік залишатиметься під вартою.

Полтавська обласна прокуратура