У Павлограді затримали на хабарі лікаря одного із медичних закладів

За видачу негативного висновку щодо результатів медичного огляду на стан алкогольного сп’яніння медичний працівник вимагав у 35-річного чоловіка п’ять тисяч гривень.

20 травня слідчі Павлоградського районного відділу поліції спільно з працівниками окружної прокуратури затримали фігуранта під час отримання грошей від пацієнта. В ході обшуку службового кабінету правоохоронці вилучили речові докази, що вказують на протиправну діяльність лікаря.

25 травня слідчим за погодженням із Павлоградською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського районного відділу поліції